سما المصري توجه رسالة غامضة عبر “إنستغرام”.. فمن قصدت؟ (فيديو)

وجهت الراقصة الاستعراضية سما المصري رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، شبهت فيها نفسها بـ”القطة الضعيفة”، مشيرة إلى أن هناك أشخاصًا حولها يريدون استغلال جسدها رغم ارتدائها ملابس محتشمة مؤخرًا.

ونشرت سما مقطع فيديو تظهر فيه قطة شجاعة تدافع عن نفسها أمام كلب شرس حاول إخافتها، وعلقت عليه قائلة: “والله ده حالي بالضبط، أنا قطة مغلوب على أمرها وحوالين مني كلاب كتير جدًا جدًا عايزين بس ينهشوا في لحمي”.

وأضافت: “حتى لما حبيت أغطي لحمي وأستره، برضه عايزين يقطعوا هدومي وينهشوا في لحمي، بس دايمًا القوة مش بحجم الجسم”.

وتابعت المصري: “القطة الضعيفة دي قدرت على كلب كبير مسعور وكمان إدته على قفاه كذا مرة مع إنها ماعندهاش جسم ضخم زي الكلب ولا أسنانها مسعورة زيه”. واختتمت: “ولكن عندها الإيمان والقناعة بما تفعله ودا اللي مقويها على كل الكلاب المسعورة.. القوة في العقل والإيمان مش في الجسم ولا المال ولا السلطة”.

وكانت سما المصري قد أعلنت، في يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، “توبتها وعودتها عن الطريق الذي تسلكه”، حتى إنها طالبت متابعيها بحذف كل صورها الجريئة؛ وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية، دخلت على إثرها المستشفى؛ بسبب الوجبات السريعة وتناول الطعام خارج المنزل.