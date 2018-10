سما المصري توجه رسالة غامضة عبر “إنستغرام”.. فمن قصدت؟ (فيديو)

View this post on Instagram

والله دا حالي بالظبط….انا قطه مغلوب علي أمرها وحوالين مني كلاب كتير جدا جدا عايزين بس ينهشوا في لحمي حتي لما حبيت اغطي لحمي واستره برضو عايزين يقطعوا هدومي وينهشوا في لحمي بس دايما القوه مش بحجم الجسم فالقطه الضعيفه دي قدرت علي كلب كبير مسعور وكمان أدته علي قفاه كذا مره مع انها ماعندهاش جسم ضخم ذي الكلب ولا أسنانها مسعوره ذيه ولكن عندها الايمان والقناعه بما تفعله ودا اللي مقويها علي كل الكلاب المسعوره…..القوه في العقل والايمان مش في الجسم ولا المال ولا السلطه