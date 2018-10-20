وفاة الفنان اليمني الشعبي “التمباكي”

أفادت تقارير إخبارية محلية، اليوم السبت، بوفاة الفنان اليمني الشعبي التمباكي، الذي كان يرقد في مستشفى بعدن؛ إثر تناول ما قيل إنها “خمور محلية فاسدة”.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” المحلية، عن مصادر طبية، قولها: إن التمباكي “توفي بعد يومين من العلاج في المستشفى إثر تعاطيه خمورًا مسمومة”.

وكان نشطاء يمنيون تحدثوا، أمس الجمعة، عن وفاة الفنان، إلا أن مصدرًا محليًا نفى حينها الأنباء في حديث خاص مع “إرم نيوز”، مؤكدًا أنه “زار تمباكي في مستشفى الجمهورية، حيث يخضع للعلاج”.

واشتهر الشاب تمباكي، ابن منطقة الخساف بحي كريتر في مدينة عدن القديمة منذ 2011، بأهازيجه الشعبية الساخرة، والتي رددها في ساحات “الثورة”، حيث أصبح يتمتع بشعبية كبيرة، بعد أن كان مغمورًا.

وأصيب عشرات الأشخاص، خلال اليومين الماضيين، في عدن عاصمة اليمن المؤقتة، من ضمنهم تمباكي؛ بسبب تعاطي ما قيل إنها “خمور محلية الصنع، فيها كمية كبيرة من الاسبرت”.