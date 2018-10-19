هل تزوج عمرو دياب دينا الشربيني رسميًا؟ (صورة)

أثار رجل الأعمال كريم النجار، اليوم الجمعة، الشكوك بشأن زواج المطرب المصري عمرو دياب من الممثلة دينا الشربيني بشكل رسمي بعد موجة حادة من الشائعات حول زواجهما استمرت لمدة طويلة دون أن يرد الهضبة.

ونشر رجل الأعمال صورة له تجمعه بالفنانة دينا الشربيني تم التقاطها في وقت سابق في أحد المهرجانات، وعلّق عليها برسالة تهنئة باللغة الإنجليزية قائلًا:”هذه امرأة جميلة لديها ابتسامة مشرقة، ببساطة مذهلة.. بارك الله فيكِ وبارك الله لك عمرو”.

وتابع في تعليقه:”قد يكون لديكما العديد من الأيام الرائعة المباركة معًا”، ليدل حديثه على زواج كل من عمرو دياب ودينا الشربيني بشكل رسمي بعد موجة واسعة من الانتقادات.

فيما انهالت التعليقات والمباركات على منشور “النجار” لتهنئة عمرو دياب ودينا الشربيني بعد دقائق من مشاركة رجل الأعمال الصورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام.

ويأتي هذا بعد أن فجّر عمرو دياب مفاجأة لجمهوره خلال حفله أمس في إحدى الجامعات، بعدما صعدت معه دينا الشربيني على المسرح، وقام باحتضانها أمام الجمهور وقَّبلها، ليؤكد الأخبار المتداولة حول زواجهما.

وقدَّم دياب “الشربيني” إلى الجمهور، قائلًا: “هي ممثلة جامدة أوي بس بتتكسف من المسرح، وعشان هي موجودة بس هغني برج الحوت”.