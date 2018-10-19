بعد رفضه أداء الأغنية.. مؤلف “قال فاكرينك” يفتح النار على عمرو دياب

هاجم الشاعر بهاء الدين محمد، صاحب كلمات أغنية “قال فاكرينك”، مواطنه المطرب عمرو دياب، بسبب رفض الأخير غناءها، بعدما طلبها أحد الحاضرين في الحفل الذي أحياه في جامعة مصر الدولية.

ونشر مؤلف الأغنية اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، الفيديو الذي يظهر فيه عمرو دياب وهو ينفعل على أحد المشاركين في الحفل، بعد طلبه غناء “قال فاكرينك” ليرد عليه الهضبة قائلًا: “والله ما هقولها، إنت لو قعدت 100 سنة تطلبها مش هقولها”.

وعنف عمرو دياب طالب الأغنية، بحسب الفيديو الذي نشره بهاء الدين محمد قائلًا: “إنت هتمشيني على مزاجك؟ مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده أنت غريب أوي”.

وهاجم بهاء الدين الفنان عمرو دياب في تعليقه على الفيديو قائلًا: “في حد يعمل كده؟! الأغنية دي مابقتش أغنيتي ولا أغنيتك! دي أغنية الجماهير! أول مرة أشوف حد بيحارب نجاح أغنية له! معلش.. الحقيقة مرة.. ولسه”.

وقدم عمرو دياب أغنية “قال فاكرينك” خلال حفلاته أكثر من مرة، إلا أن رفضه أداءها أمس أثار اندهاش الجميع لعدم وجود سبب واضح وراء تصرفه.

وكان الهضبة قد طرح ألبومه الأخير “كل حياتي”، يوم الجمعة 5 أكتوبر/ تشرين الأول في الأسواق على إسطوانات ضوئية “CD”، وذلك بعد طرحه كاملًا عبر قناته في موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.