حليمة بولند تعتذر للعراقيين (فيديو)

وجهت الفنانة المغربية جليلة، اللوم لصديقتها الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بسبب رفضها السفر إلى العراق والسخرية من صعوبة الوضع الأمني هناك.

وقالت جليلة، عبر مقطع فيديو نشرته على تطبيق “سناب شات”: “بخصوص موضوع العراق والكل عارف إني ما أرضى أي غلط ينقال عليه.. كلمت حليمة وهذا توضيح منها شخصيًا وما كانت تقصد أي إساءة للعراق”.

وأضافت: “أولًا حليمة حبيبتي وصديقتي وعلى رأسي وأحبها.. وأعرفها من 10 سنوات لكن الغلط غلط والصح صح”.

وتابعت: “صح أنا زعلت لما شفت الفيديو وكلمتها.. ما أقول إنها مو غلطانة لا هي غلطانة بس يمكن خانها التعبير عندما تكلمت، طبعاً تواصلت معها وسألتها عن الذي حدث.. وسأنشر المحادثه التي دارت بيني وبينها”.

من جانبها، دافعت حليمة عن نفسها قائلة للفنانة جليلة: “ما قلت شيء أنا أحب العراق بس الوضع الأمني مو مستقر.. وكل يوم قاعدين يذبحون مشهور ومشهورة.. وإلا انتي تدرين اشكثر انا اقولج ودي اروح العراق”.

وأكدت أنها ستعتذر بشكل رسمي للعراقيين، قائلة: “عمومًا أنا بنزل اعتذار إذا فهموني غلط لأن فعلاً ما كان قصدي وربي”.

وكانت الإعلامية حليمة بولند جددت رفضها التام السفر إلى العراق رغم تلقيها عرضًا جديدًا من المنتج العراقي أحمد البريشي للمشاركة في إحدى الفعاليات الإعلامية تحت رعاية إحدى شركات الاتصالات الكبرى.

ونشرت بولند في فيديو عبر صفحتها على موقع “سناب شات” نص المحادثة والتسجيلات التي دارت بينها وبين المنتج العراقي، ساخرة من حديثه عن هدوء الأوضاع في العراق بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقالت حليمة بولند: “إزاي تهدي يا عيني.. حرام عليك شهر 12 عيد ميلادي تبي تموتني بعيد ميلادي”، مؤكدة أنها لن تسافر إلى العراق حتى لو عرض عليها 40 مليون دينار كويتي.

وأثارت تصريحات بولند غضب الكثير من العراقيين الذين عبروا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.