حليمة بولند تعتذر للعراقيين (فيديو)

View this post on Instagram

#جليله ترد على #حليمة_بولند تحتاج استشاره مجانيه فوريه ؟ ????موقع إستشاراتي يوفر إسشارات زوجيه وجنسيه وأسريه وإستشارات في العلاقات والحب بشكل فوري، ماذا تنتظري ???? ???????????????????????????????????????????????? @estisharati @estisharati @estisharati_solutions @estisharati_solutions