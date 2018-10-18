5 نجوم يضعون “أهل الكهف” على خريطة أكبر إنتاج فني في 2019

وقّع المنتج وليد منصور، عقودًا جديدة مع الفنانين “أحمد عز ومنى زكي وشريف منيروأمير كرارة” لبطولة فيلم جديد عن قصة الأديب الكبير توفيق الحكيم “أهل الكهف”.

وعلم “إرم نيوز”، أنّ منصور يعكف حاليًّا على اختيار باقي النجوم بعد الاستقرار على أبطال العمل، إذ من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة.

والفيلم الجديد من سيناريو وحوار أيمن بهجت، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور عن طريق شركتي “تالنت ميديا” والطاهر ميديا “برودكشن”، إذ من المخطط أن يكون أكبر إنتاج في عام 2019.

يذكر أن المنتج وليد منصور، يعكف على التجهيز لفيلم آخر يحمل اسم “كازابلانكا”، بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وتأليف هشام هلال ومن إخراج بيتر ميمي.

وكان فليم “البدلة” آخر الأعمال التي أنتجها وليد منصور، وحقق نجاحًا واسعًا ودخل منافسة مع فيلم “الديزل” خلال موسم عيد الأضحى الماضي.