بعد عودتها للإثارة.. ماذا طلبت سما المصري من متابعيها؟ (صور)

وجهت الراقصة الاستعراضية سما المصري رسالة إلى جمهورها، بعدما عادت من جديد لنشر الصور الجريئة رغم إعلان توبتها منذ عدة أسابيع.

ونشرت سما صورة لها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” علقت عليها قائلة: “سماح بأه المرة دي مافناش من زعل إنتوا فاهمين طبعًا الموضوع واحدة واحدة هيبقي زي الفل أوعدكم صدقوني المرة دي بس خليكوا معايا أنا باقوى بيكم والله”.

وأضافت: “مش أنا اتعورت في جبيني، مفيش سلامتك ياسوسو….؟؟؟.. مساء الفل على عيونكم”.

وكانت سما المصري نشرت أمس عبر حسابها الشخصي، أول صورة بملابس مثيرة عقب إعلانها التوبة وندمها على إطلالاتها الجريئة طوال السنوات الماضية.

يذكر أن الراقصة الاستعراضية نقلت إلى المستشفى منذ عدة أسابيع إثر تعرّضها لأزمة صحية، عبارة عن إغماء وهبوط، إذ قامت بعمل التحاليل اللازمة التي بيّنت أن لديها جرثومة المعدة.

وبعد فترة من مرضها، واصلت سما المصري نشر صور محتشمة لها بصفة يومية، بجانب الآيات القرآنية، كما أعلنت عن إمكانية ارتدائها الحجاب الفترة المقبلة.