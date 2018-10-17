بالفيديو.. محمد الترك يظهر برفقة دنيا بطمة للمرة الأولى بعد إجرائه عملية جراحية

نفى المنتج البحريني محمد الترك، ما تردد بشأن وجود خلافات بينه وبين زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، بسبب تخليها عنه خلال فترة مرضه.

وبين الترك -في لقائه وزوجته ببرنامج “ع السيف” على قناة “ATV” الكويتية- أنه هو من منعها من نشر أي صور أو تعليقات خاصة بمرضه عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا أول ظهور للترك بعد خضوعه لجراحة “خطيرة” إثر إصابته بمرض السرطان.

وأضاف الترك أن بطمة “مرت بحالة نفسية سيئة للغاية لذا رفض أن تظهر ضعفها للناس من خلال أي منشورات عن مرضه”.

وأشار إلى أن “90% من علاجه كان نفسيًا لذا طالبها أن يعيشا معًا بشكل عادي دون مزيد من الأحزان”.

وأعرب الترك عن حبه الشديد لدنيا بطمة، مؤكدًا أنها “ليست زوجته فقط بل صديقته وحبيبته وابنته، إذ مر معها بالعديد من الظروف الصعبة واستطاعا أن يتجاوزاها” على حد قوله.

من جانبها، قالت دنيا بطمة إن فترة مرض زوجها “كانت قاسية للغاية، لكنه استطاع تجاوزها بعد خضوعه للعلاج وإجرائه جراحة”.

واعتبرت أن “إشاعات انفصالها عن زوجها خلال مرضه دليل على حالة الإفلاس التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي”.