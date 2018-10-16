“السوسن” تسحب اللقب من ممثلة لبنان في مسابقة ملكة جمال الأرض

سحبت مؤسسة السوسن، صاحبة الحق الحصري في العالم العربي لألقاب ملكات الجمال، اللقب من ممثلة لبنان في مسابقة “ملكة جمال الأرض”، سلوى عكر، رفضًا للتطبيع مع إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت عكر ضجة وجدلًا كبيرين جراء نشر صورة لها مع ممثلة إسرائيل في المسابقة، التي تقام حاليًا في الفلبين، وهما ترفعان علامة النصر.

وقالت سوسن السيد، التي أشرفت مؤسستها على رحلة عكر الجمالية: “أوصاني الرئيس الراحل رشيد كرامي لدى تمثيلي لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم في الثمانينات بألاّ أتصوّر مع ملكة جمال إسرائيل، ومنذ ذلك الحين وأنا أحذّر الملكات اللاتي يشاركن في مسابقات عالمية عن طريق مؤسستي، وقد فاق عددهنّ الـ170 شابة، بألاّ يتواجدن مع الإسرائيليات؛ لأن الشابة الإسرائيلية تتعمّد اللحاق باللبنانية وتتقصّد التقاط الصور معها”.

وأضافت السيد، في حديث نشرته صحيفة النهار اللبنانية: “سحبتُ منها اللقب، فأنا إنسانة وطنية أحب الوطن والجيش وأنادي بالقضية الفلسطينية، قضية العرب”.

وأوضحت أن “هناك خلافًا كبيرًا قائمًا بيننا، وقد أبلغتها بأن اللقب سُحب منها وهي تستعدّ حاليًا للعودة إلى لبنان، فهي ليست أهلًا لتمثيل لبنان، ليست على قدر المسؤولية ولا يحق لها أن تكون سفيرة بلادنا في الخارج”.

وقالت: “أعمل في المجال منذ أكثر من 27 سنة، أحرزت لقب ملكة جمال لبنان، ومن بعدها أصبحت أنظّم المسابقات الجمالية، إضافةً إلى أنني وكيلة الشرق الأوسط لمنظمات عالمية، ولا يمكنني الاستهتار في موضوع بهذه الخطورة، ولن أتجاهله كما تجاهلوا في السابق فعلة سالي جريج، “طنّشوا” وقتها، أما أنا فلن أتغاضى عن خطأ عكر”.

وشددت السيد: “لا أسمح بالتطبيع، وعلى شو علامة النصر؟!”، لافتة إلى أن عكر حاولت تبرير فعلتها بظنّها أن الملكة فلسطينية حيث إنها تحدّثت بالعربية، وتضيف: “هي نادمة وقد اعتذرت من اللبنانيين ولكن الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة إلي”.

وختمت السيد حديثها بالقول: “عام 1984، مثّلت لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وقد تبعتني الملكة الإسرائيلية على مدى شهر ونصف الشهر، وكنت أتهرّب منها، وذات يوم قلت لها احذري، ابتعدي عني وإلا سأقوم بضربك”.