الفنانة أمانة والي: السينما السورية “متوفاة” (فيديو)

انتقدت الفنانة السورية أمانة والي، تراجع السينما السورية، والتي وصفتها بأنها “متوفاة”.

وقالت والي في مقابلة مع “إرم نيوز”، إن “علاقتها بالسينما تشبه علاقة العديد من الفنانين السوريين بها، وهي علاقة غير وثيقة وغير قوية في ظل ضعف الإنتاج السينمائي”.

ونوهت إلى أن “المسرح يختلف عن السينما؛ لأن الإنتاج المسرحي أفضل بكثير من ناحية الكم والكيفية”.

وأشارت إلى أنها “شاركت خلال مسيرتها بسبعة أفلام سينمائية، ودخلت المعهد العالي للفنون المسرحية هاوية وعاشقة للسينما، قبل أن تضيع أحلامها في السينما“.

كما كشفت الفنانة عن تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل، قائلة إنها ستظهر في مسلسل “عطر الشام” مع المخرج محمد زهير رجب، وستظهر أيضًا في عمل فني آخر سيكون من إخراج الفنان وائل رمضان، في حين أعربت عن سعادتها للعمل حديثًا في الإذاعة.