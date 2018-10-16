جثمان الفنان القطري عبد العزيز جاسم يصل الدوحة للتشييع والدفن (فيديو وصور)

يوارى جثمان الفنان القطري الراحل عبد العزيز جاسم الثرى عصر اليوم بمقبرة “مسيمير”، حيث سيتم تنظيم وقفة ترحُّم على روح الفنان القدير، الذي رحل عن عمر ناهز 61 عامًا بعد صراع مع المرض استمر خلال السنوات الأخيرة.

وكان جثمان الفنان المسرحي وصل إلى مطار حمد الدولي الليلة الماضية، إذ استقبله وزير الثقافة والرياضة وأهل الفقيد وعدد من الفنانين وجموع من الجماهير القطرية.

فيديو وصول جثمان #عبدالعزيز_جاسم_في_ذمة_الله pic.twitter.com/TsprIVTc85 — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) October 15, 2018

وتوفي الفنان عبد العزيز جاسم يوم الأحد الماضي في العاصمة التايلندية بانكوك بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عامًا.

يذكر أن جاسم قدّم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مسرحية “ديرة العز” مع نخبة من نجوم المسرح القطري، وهي من تأليفه وإخراج الفنان سعد البورشيد، وحقق العمل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

ويعتبر الفنان عبدالعزيز جاسم أحد أعمدة المسرح القطري، وله مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي قدمها للمسرح والإذاعة والتلفزيون القطري، كما شارك في العديد من الأعمال الخليجية.