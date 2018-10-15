“تسييس” قطري لوفاة الفنان عبدالعزيز جاسم

تجاهل عدد من النشطاء الخليجيين الدخول في جدال حول ما وصفوه بمحاولات قطرية لتسييس وفاة الفنان القطري عبدالعزيز جاسم، الذي وفاه الأجل المحتوم الأحد في مستشفى بتايلند عن عمر ناهز 61 عامًا.

وانتقد ناشطون قطريون بمواقع التواصل الاجتماعي غياب الاهتمام الرسمي بالفنان الراحل، إذ ترك للعلاج على نفقته الخاصة في بانكوك، بينما كان من اللازم ضرورة دعمه لإيجاد الرعاية اللائقة في المستشفيات المتقدمة في أوروبا أو أمريكا بحسبهم.

غير أن ذلك لم يمنع مسؤولين قطريين من استغلال المناسبة سياسيًا وفقًا لنشطاء، فقد كتب المسؤول النافذ في الإعلام القطري عبدالله العذبة تغريدة نعي مثقلة بالسياسة جاء فيها “رحم الله الفنان الذي واجه # حصار_قطر ورفع معنويات أهلها. تعازينا لذويه ولأهل قطر جميعًا. اللهم أدخله في رحمتك”.

أما صحيفة العرب القطرية الرسمية فنشرت مذكرة بمواقف الراحل السياسية، حديثًا سابقًا للفنان جاسم عن “مسرحية ديرة العز”، وظروف كتابتها بالتزامن مع ما وصفته بـ”الحصار الجائر على دولة قطر”.

لكن معلقين خليجيين رفضوا الانسياق إلى مستنقع الجدال حول مواقف الراحل السياسية، وكتب عبدالسلام بن فهد ردًا على الصحيفة القطرية: “والله لو تنشرون مقاطع له يسب السعوديه ما راح يلقى منا غير الدعاء بالرحمة والمغفرة لأنه يحتاج هالشيء لا تفكرون أن راح نسب ميت وأدري تبون منّا أننا نوصل لـ هالشيء بس تخسون حنّا تربينا ونمشي على خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ” الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه”.

والله لو تنشرون مقاطعه له يسب السعوديه ما راح يلقى منا غير الدعاء بالرحمه والمغفره لانه يحتاج هالشيء ???? لا تفكرون ان راح نسب ميت وادري تبون مننا اننا نوصل ل هالشيء بس تخسونن حنى تربينا ونمشي على خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم " الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه ???????? — عبدالسلام بن فهد (@ssl03) October 14, 2018

وعلق طارق الحربي: “الرجال توفى الى رحمة الله ومالنا الا ندعيله بالرحمه والمغفرة لكن استغلالكم للموت بالطريقة هذه تبين ان الخساسه متأصله فيكم.”

الرجال توفى الى رحمة الله ومالنا الا ندعيله بالرحمه والمغفرة

لكن استغلالكم للموت بالطريقة هذه تبين ان الخساسه متأصله فيكم — طارق الحربي???????? (@TariqAlharbi83) October 14, 2018

وغرد فهد الحمادي: “في هذه الدنيا قد نختلف كبشر، ولكن في حالة الموت تسقط كل الاختلافات والخلافات بيننا كمسلمين وحقه علينا الآن الدعاء بالرحمة والمغفرة. رحم الله عبدالعزيز جاسم وأسكنه فسيح جناته.”

وتجاهل فنانون ونخب خليجية الخوض في تسييس وفاة الراحل، وغردت الكاتبة السعودية سعاد الشمري: “أحزنني خبر وفاة # الفنان_عبدالعزيز_جاسم_في_ذمة_الله عليه رحمات الله ورضوانه قديش أمتعنا سنوات طويلة وكانت له بصمة في الدراما الخليجية أشعر أن الجيل العظيم الذي صنع الفن الخليجي يتوارى، رحمه الله وجبر مصاب أهله وأحبابه وأحسن عزاءهم”.