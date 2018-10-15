حليمة بولند تثير السخرية بعد فيديو “السحلية”

حليمة بولند تثير السخرية بعد فيديو “السحلية”

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أثارت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، سخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو وثقته على حسابها في “سناب شات” لسحلية وجدتها على سيارتها.

ووثقت حليمة وجود السحلية على الواجهة الأمامية للسيارة، معلقة: “شو بسوي احس اني ابكي ورب الكعبة، هني بالسيارة وقاعدة امشي انا، رايحة لعند ماما، ياويلي ياماما أنقذيني”.

وأضافت في مقطع الفيديو: “رايحة محطة البنزين عشان يشيلولي ياه، والله للي يشلي ياح بعطيه كل فلوس، بس يشلي ياه بموت، بروح لعند احد يشلي ياه”.

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@eremnews . . حليمة بولند تثير السخرية بعد فيديو “السحلية” . . أثارت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، سخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو وثقته على حسابها في “سناب شات” لسحلية وجدتها على سيارتها. . . ووثقت “بولند” السحلية التي كانت على الواجهة الأمامية للسيارة، معلقة: “شو بسوي احس اني ابكي ورب الكعبة، هني بالسيارة وقاعدة امشي انا، رايحة لعند ماما، ياويلي ياماما أنقذيني، رايحة محطة البنزين عشان يشيلولي ياه، والله للي يشلي ياح بعطيه كل فلوس، بس يشلي ياه بموت، بروح لعند احد يشلي ياه”. . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات#أخبار #الكويت #حليمة_بولند #سخرية #سناب_شات #Kuwait

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واتهم روّاد مواقع التواصل، حليمة، بأنها هي من وضعت السحلية، رغبة في استدرار متابعين، ولاستغلال الواقعة للكشف عن نوع سيارتها.

وقال مغرّد يدعى “حمد”: “والله او بحلف اهي حاطته بس جذي تبي تسوي افلام تقدر تشغل مساحات ويطيح كل شوي تحط ع علامة السياره عشان تبين نوع السياره، أفلام هندية”.

وأيده “سالم الشمري”: “تفلم اهي الي حاطته بس ماكو سالفه ابي تخلق سالفه غصب يعني ماتعرف تشغل المسحات ويطيح طيح الله حظج”.

بدورها، كتبت مغردة باسم “الزعيمة”: “والله لو احلف هي اللي حاطته بس عشان تسوي اكشن يعني شوفوني”.

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