شيماء سبت تغادر المستشفى بعد شهر من تلقيها العلاج

غادرت الفنانة البحرينية شذى سبت يوم الأحد، المستشفى، بعد تلقيها العلاج إثر إصابتها بوعكة صحية بسبب وجود مشاكل في المعدة.

وكتبت شذى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “اللهم لك الحمد والشكر.. تم إطلاق سراحي من المستشفى حيث أمضيت اكثر من شهر.. وأخيرًا ترخصت”.

وأضافت: “ثق أن الظلمة ستنجلي، والغمة ستولي والبسمة ستعود.. مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها! فقط افرش لهمك فراش الصبر، وليكن ظنك بالله خيرًا، يكن عند حسن ظنك.. وثق أنه لن ينكسر قارب الحياة على صخرة اليأس… ما دام هناك مجداف اسمه الثقة بالله، و‏تأكد أن الخير الذي ينتظرك ‏أكبر من الخير الذي تخطط له.. فقط ثق”.

وكانت شذى قد أعلنت قبل شهر عبر تسجيل صوتي نشرته عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات”، أن “لديها مشاكل بالمعدة ولا تزال في مرحلة العلاج بسبب إصابتها بحالة قيء متكررة”، مشيرة إلى أن “لديها ثقة كاملة بأن الأطباء سيصلون إلى التشخيص الدقيق لحالتها”.

وطالبت جمهورها بعدم تصديق الشائعات والأخبار التي تُنشر عنها، لافتةً إلى أن شقيقتيها “شيماء وأبرار” يقومان دائمًا بتوضيح حالتها الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.