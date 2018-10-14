تفاصيل المرض المتسبب في وفاة الفنان القطري عبدالعزيز جاسم

كشفت مصادر مقربة وناشطون قطريون جانبًا من تفاصيل المرض الذي أودى بحياة الفنان القطري القدير عبدالعزيز جاسم، عن عمر ناهز 61 عامًا في مستشفى في بانكوك، حيث كان يتلقى العلاج منذ أسابيع عديدة.

وقالت المصادر لـ إرم نيوز إن الراحل عانى من مضاعفات قاتلة لمرض السكري، الذي أصيب به منذ سنوات.

وتقول منظمة الصحة العالمية على موقعها بالانترنت إن مرض السكري يمكن أن يتسبّب مع مرور الوقت، في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب.

وتضيف أن البالغين المصابين بالسكري يزداد خطر تعرضهم للنوبات القلبية والسكتات الدماغية ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

وانتقد ناشطون قطريون بمواقع التواصل الاجتماعي غياب الاهتمام الرسمي بالفنان الراحل، إذ ترك للعلاج على نفقته الخاصة في بانكوك، بينما كان من اللازم ضرورة دعمه لإيجاد الرعاية اللائقة في المستشفيات المتقدمة في أوروبا أو أمريكا.

والفنان عبدالعزيز جاسم من أبرز وجوه “الزمن الجميل” في الدراما الخليجية، إلا أن شعبيته تضررت خاصة في السعودية والإمارات بفعل أزمة قطر التي أثارت من الراحل تعليقات مثيرة للجدل.

ورغم ذلك فقد كتب الفنان السعودي البارز ناصر القصبي معلقًا على وفاة الراحل: “رحمة الله عليه كان فنانًا مميزًا، و ترك أثرًا في الساحه الخليجيه على مدى مشواره الفني الطويل، تعازينا الحاره لعائلته الكريمه و محبيه”.