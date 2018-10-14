آخر ظهور للفنان القطري عبدالعزيز جاسم (فيديو)

توفي الفنان القطري عبد العزيز جاسم اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ61 عاما بعد صراع طويل مع المرض استمر خلال السنوات الخمسة الماضية.

وكان آخر ظهور للفنان عبدالعزيز جاسم قبل مدة قصيرة في العاصمة التايلندية بانكوك حيث تداول قطريون فيديو يظهر حديثه عن تفاؤله بتحسن حالته الصحية.

ويقول جاسم في المقطع: “الحمد الله، تحسنت، والدكتور وعدني خلال أسبوعين سوف ننتهي من مرحلة العلاج.“

وكان قبل ذلك ظهر جاسم لدى عودته لقطر في يونيو الماضي قادما من لندن حيث كان يتلقى العلاج، لكن بدا أن صوته كان غير مسموع بسبب تداعيات حالته الصحية.

ويعد جاسم من فناني الزمن الجميل في الدراما والفن الخليجي إلا أن شعبيته تدهورت بشكل كبير خليجيا خلال أزمة قطر حيث أغضبت آراؤه السعوديين والإماراتيين والبحرينيين المقاطعين للدوحة التي حاولت توظيف نجوميته سياسيا للنيل من الخصوم.