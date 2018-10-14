وفاة الفنان القطري عبد العزيز جاسم بعد معاناة مع المرض

توفي الفنان القطري عبد العزيز جاسم اليوم الأحد عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد معاناة مع المرض في مستشفى بتايلند.

ونعى عدد من الإعلاميين والفنانين الراحل مشيدين بمسيرته الفنية.

ولم تكشف بعد تفاصيل ظروف وفاة الراحل غير أنه عانى صراعًا طويلًا مع المرض، حيث عاد في شهر يونيو إلى بلاده بعد أسابيع من العلاج في لندن قبل أن تتجدد المشكلات الصحية وتدفعه للمغادرة مجددًا لتلقي العلاج حيث وافته المنية.

ومنذ 2013 وحالة جاسم الصحية في تدهور إثر تعرضه حينها بنزيف حاد خضع على إثره لعملية جراحية.

وكان الفنان القطري عبد العزيز جاسم قد جمع بين الإنتاج والتأليف والتمثيل المسرحي والتلفزيوني والإذاعي، تربّع على عرش الدراما القطرية في العديد من الأعمال التلفزيونية وكوّن ثنائيًا شهيرًا مع غانم السليطي.

ونالت أزمة قطر من جماهيرية الفنان خليجيًا، حيث تراجعت شعبيته في السعودية والإمارات والبحرين.

وشارك الفنان عبدالعزيز في العديد من الأعمال المسرحية من بينهم «المال مال أبونا، نجوم على الرصيف، رحلة جحا إلى جزيرة النزهاء، منصور قاهر العملاقين، الحذاء الذهبي، الفيل ياملك الزمان، من يضحك أخيرًا، المناقشة، أنين الصواري.

وللراحل عدد من الأعمال الإذاعية الدرامية من بينها «لا طاح الجمل» عام 2007، و هو من النوع الكوميدي ويتكون من 30 حلقة.

كما قام الفنان القطري عبد العزيز الجاسم بتأليف عملين مسرحيين متميزين وهما مسرحية «وزير الناس» في عام 2002، ومسرحية «في بيتنا مؤلف» عام 1999.