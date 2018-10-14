فنانون بـ”أوسكار” السينما العربية يكشفون لـ”إرم نيوز” عن آخر أعمالهم الفنية (فيديو)

أقيم يوم الجمعة، حفل توزيع جوائز مهرجان “أوسكار” السينما العربية، في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن الذين يتنافسون على جوائز هذه الدورة.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز” فعاليات حفل افتتاح المهرجان في دورته الثالثة، لاختيار أفضل الممثلين المصريين الذين تألقوا في السينما خلال عام 2017، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية، ومشاركة نخبة من كبار المؤلفين والمخرجين والمنتجين، وصناع السينما المصرية ورجال الإعلام والصحافة.

وقد التقت “إرم نيوز” عددًا من النجوم الذين كشفوا عن آخر أعمالهم الفنية، بالإضافة إلى تقييم الأعمال التي جرى عرضها خلال الفترة الماضية، فضلًا عن رأيهم في القضايا الشائكة بالوسط الفني.

ليلى علوي تكشف سبب توقف أعمالها

أعلنت الفنانة المصرية ليلى علوي، أنها تعكف حاليًا على قراءة بعض الأعمال الفنية، ولم تقرر المشاركة في أي منها، موضحة أن هناك أعمالًا مشاركة فيها، لكنها الآن توقفت لظروف إنتاجية.

شذى تحذر تامر حسني بشأن مرضه

ومن جانبها؛ وجهت الفنانة المصرية شذى رسالة تحذيرية لمواطنها الفنان تامر حسني، للابتعاد عن ضغوط العمل، وذلك بعد إصابته بالتهاب في أحباله الصوتية باعتبار أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها تامر لأزمة صحية خلال شهر واحد فقط، مبينة أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم أغنية دويتو مع المطربين الشعبيين أوكا وأورتيجا.

نسرين أمين ترد على منتقدي إطلالتها الجريئة

ردت الفنانة المصرية نسرين أمين، على منتقدي إطلالتها بجلسة التصوير التي خضعت لها أمام شاطئ البحر وظهرت فيها بملابس جريئة؛ ما أثار ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ألفت عمر تدافع عن أحمد الفيشاوي

ودافعت الفنانة ألفت عمر عن الفنان أحمد الفيشاوي بعد الانتقادات التي وجهت إليه؛ بسبب تقبيله زوجته خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى أن “أحمد إنسان متحرر جدًا في أفكاره وأفعاله، ويجب احترام مشاعر وتصرفات الآخرين”، موضحة في الوقت نفسه أنّها تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير فيلم سينمائي مع مجموعة كبيرة من النجوم، ما زال في مرحلة التحضير.