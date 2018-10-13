بعد سيل الانتقادات.. أنغام تؤجل حفلها حدادًا على “غنوة”

بعد تعرضها لهجوم شرس من قبل جمهورها، قررت الفنانة المصرية “أنغام” الاستجابة للانتقادات، وأعلنت تأجيل حفلها الذي كان من المقرر إقامته في 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويأتي قرار أنغام، بعد الهجوم الذي شنه كثيرون عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالبوها بتأجيل الحفل بعد وفاة شقيقتها الفنانة غنوة أمس الجمعة.

وأعلن الحساب الرسمي لأنغام على “تويتر” تأجيل الحفل، إذ كتب: “نظرًا لوفاة شقيقة الفنانة أنغام تم تأجيل حفل ساقية الصاوي – مسرح البروج لمدة شهر، وسيكون يوم الجمعة 16 نوفمبر”.

نظراً لوفاة شقيقة الفنانة #أنغام تم تأجيل حفل ساقية الصاوي – مسرح البروج لمدة شهر وستكون يوم الجمعه ١٦ نوفمبر — Angham (@Angham) October 13, 2018

قرار التأجيل، جاء بعد ساعات من إعلان الصفحة الرسمية لساقية الصاوي، إقامة الحفل في موعده، ما جعل العديد من النشطاء يشنون هجومًا شرسًا على أنغام.

واتهم النشطاء، الفنانة المصرية بعدم اهتمامها بوفاة شقيقتها نظرًا لوجود خلافات بينهما امتدت لسنوات، وهجوم الفنانة الراحلة عليها بشكل دائم على الفضائيات بداعي محاربتها لعدم دخولها عالم الغناء.

ولقيت غنوة محمد علي سليمان، شقيقة أنغام – من والدها فقط- مصرعها إثر تعرضها لحادث سير، وقد تم نقلها إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.

ويذكر أن “غنوة” ظهرت في بداية حياتها الفنية مطربة، ثم دخلت مجال التمثيل من بوابة “الأب الروحي” في جزئه الثاني الذي يعرض حاليًا على تلفزيون dmc.