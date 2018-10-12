شاهد بالفيديو.. توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

غازل الإعلامي المصري توفيق عكاشة زوجته الإعلامية حياة الدرديري على الهواء مباشرة، ووصفها بـ”ست الكل”.

وقال عكاشة، خلال برنامجه “مصر اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن نظارته التي يستخدمها في قراءة الأخبار اليوم سليمة، مقدمًا شكره لزوجته “حياة الدرديري”، مضيفًا: “إلهي ربنا يصلح حياتك.. أشكرك يا ست الكل”.

وكان “عكاشة” تفاجأ، أمس، خلال أولى حلقات برنامجه أن النظارة التي يرتديها مكسورة مما جعله في موقف محرج، وقال غاضبًا، موجهًا النقد لزوجته قائلًا:”الأخت حياة ملقيتش غير النضارة المكسورة وجابتها”.

وظهر “عكاشة” بعد غياب على الشاشة بعدما أُسقطت عضويته من البرلمان المصري بداية 2016، عقب لقاء جمعه بالسفير الإسرائيلي في منزله بمحافظة الدقهلية؛ الأمر الذي اعتبره البرلمان تطبيعًا مع الكيان الصهيوني، ومخالفة للقواعد المصرية بحظر التطبيع.

وبعد فترة تعاقد المنتج المصري تامر مرسي، مالك شركة “إعلام المصريين”، مع عكاشة لتقديم برنامج “توك شو”، على فضائية الحياة.