شاهد بالفيديو.. توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

@eremnews شاهد توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء . . غازل الإعلامي المصري توفيق عكاشة زوجته الإعلامية حياة الدرديري على الهواء مباشرة ووصفها بـ"ست الكل". وقال عكاشة، خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن نظارته التي يستخدمها في قراءة الأخبار اليوم سليمة، مقدمًا شكره لزوجته "حياة الدرديري"، مضيفًا: "إلهي ربنا يصلح حياتك.. أشكرك يا ست الكل". وكان "عكاشة" تفاجأ، أمس، خلال أولى حلقات برنامجه أن النظارة التي يرتديها مكسورة مما جعله في موقف محرج، وقال غاضبًا، موجهًا النقد لزوجته قائلًا:"الأخت حياة ملقيتش غير النضارة المكسورة وجابتها".