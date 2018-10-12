مشاهير ينعون الملحن السعودي أحمد الفهد بعد موتٍ مفاجئ

توفي صباح اليوم الجمعة الملحن السعودي أحمد الفهد الطبيشي، إثر أزمة قلبية، خلال تواجده في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب مقربين منه.

ونعى فنانون ومشاهير الملحن الراحل عبر هاشتاغ #وفاة_الملحن_احمد_الفهد في موقع التواصل “تويتر”، حيث كتب الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” سالم الهندي في حسابه بموقع “تويتر”: “الله يرحمه ويغفر له وإنا لله وإنا إليه راجعون وتعازينا الحارة لأهلة وذويه”.

ودعا له مواطنه الفنان رابح صقر: “رحم الله الأخ أحمد الفهد والله يغفر له ويتقبله برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحم الله الاخ احمد الفهد و الله يغفر له ويتقبله برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر و السلوان ، و إنا لله و إنا إليه راجعون — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) October 12, 2018

اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه الفردوس .. اللهم تجاوز وثبته بالقول الثابت .. رحمك الله يا أحمد ..#وفاة_الملحن_احمد_الفهد — عبدالله الهاجري???????? (@AbdullahHajri) October 12, 2018

ونعاه الفنان المعتزل فايز المالكي: “رحمك الله يا أحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

بدورها، كتبت الفنانة اليمنية بلقيس في حسابها في “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلا بالله كان طيب وراعي واجب وما يجي العيد إلا هو أول المعايدين..رجل محترم جدًا وكلامه منمق الله يرحمه يا رب”.

بدوره، نعاه الفنان راشد الماجد: “خالص العزاء والمواساة لأسرة الملحن أحمد الفهد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون”.

كما نعاه رئيس مجلس الهيئة العامة للرياض تركي آل الشيخ: “انتقل إلى رحمة الله أخونا أحمد الفهد الطبيشي … الله يغفر له ويرحمه ويحلله ويبيحه”.

انتقل إلى رحمة الله أخونا أحمد الفهد الطبيشي … الله يغفر له ويرحمه ويحلله ويبيحه. pic.twitter.com/4hKR6w9rfK — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 12, 2018

رحم الله أخونا المحلن #أحمد_الفهد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان…

إنا لله وإنا إليه راجعون.#وفاة_الملحن_احمد_الفهد — المُلحِّن فهد الناصر (@AlNasser_FHD) October 12, 2018

ولحن الفهد لأبرز نجوم الخليج، وعلى رأسهم الفنان محمد عبده، ورابح صقر، وخالد عبدالرحمن، وماجد المهندس، وراشد الفارس، وعبدالله الرويشد، ونوال الكويتية، وأحلام، وغيرهم.

كما لحن الكثير من الأغاني والأعمال الوطنية، منها “قائد السلام” التي غناها الفنان محمد عبده وكانت مهداة للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، و”تقطع يده” من غناء فنان العرب أيضًا وكانت مهداة للقوات المسلحة السعودية، و”يا الأخضر” المهداة للمنتخب السعودي من غناء جابر الكاسر.