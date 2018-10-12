بعد التباهي بـ”أمواله الضخمة”.. مطرب شعبي عربي يستفز جمهوره (فيديو)

أثار الفنان الشعبي اللبناني، وديع الشيخ، جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يحصي عشرات الآلاف من الدولارات.

وظهر “وديع الشيخ” في المقطع المتداول، وهو يقوم بتنضيد رزم المال، التي كانت أمامه بكميات معتبرة على طاولة.

وتساءل ناشطون عن مصدر هذه الأموال، مبينين أنه “من غير المعقول أن تكون كلها نتاج أعماله الفنية، خاصة وأنه مطرب معروف بحدود ضيقة”.

ورد الفنان اللبناني بعد انتشار الفيديو، على منتقديه بالقول: “أنا لا يهمني المال، ولا المظاهر. الفيديو الذي تسرّب تمّ تصويره من قبل أحد أصدقائي كمزحة لصديق آخر يحب المال.. وصار اللي صار”.

وتابع وديع: “أنا ابن الشعب، وأنا أكبر بجمهوري. تربّيتُ على المحبة والعطاء ومساعدة الأشخاص، ولن أتغيّر!. أنا أعشق جمهوري وهو مصدر فرحي”.

ورغم هذا التوضيح، إلا أن “الشيخ” لم يكشف مصدر أمواله، وفيما إذا كانت بالفعل من حفلات فنية فقط.