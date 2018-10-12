غسان مسعود: موسمي التلفزيوني المقبل يبدأ بـ”لحظات”.. والسينما هي التي اختارتني (فيديو)

بدأ الفنان السوري القدير غسان مسعود، تصوير دوره في مسلسل “عن الهوى والجوى”، وهو من تأليف وإخراج فادي سليم ضمن خماسية “لحظات”.

وأوضح مسعود في حديث خاص مع “إرم نيوز”، أن “شخصيته ستكون على خطين إحداهما تاريخي سابق، وآخر حديث يتناول المرحلة الحالية”، مؤكدًا على “دور المخرج فادي سليم واهتمامه بتقديم مادة درامية جيدة ومتميزة”.

وتحدث مسعود عن أعماله التي يتم التحضير لها، والأعمال التي يقرؤها للمفاضلة فيما بينها.

ومن جانب آخر، تحدث مسعود عن فيلمه الأخير الذي يشارك به ويتم تصويره في كازاخستان “توميرس”، مؤكدًا أن “السينما هي التي اختارته، وأن أفضل العروض كانت تأتيه من السينما، وليس من التلفزيون”.