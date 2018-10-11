توفيق عكاشة ينفعل على أحد مساعديه على الهواء (فيديو)

من جديد عاد الإعلامي المصري للفت الأنظار بتصرفاته المثيرة على الهواء، خلال برنامجه الجديد، حيث أظهر مقطع فيديو انفعاله على أحد مساعديه أثناء الحلقة.

ويظهر مقطع فيديو مخاطبة عكاشة لمساعده مستنكرًا حركته داخل الاستوديو بانفعال قائلًا: “جرى إيه يا جدع أنت خايلني ليه”، مضيفًا: “ياخي اقعد خلينا نفهم الناس”.

وتابع عكاشة: “ياعم عدي قارفني”.

يذكر أن المنتج المصري تامر مرسي، مالك شركة “إعلام المصريين”، كان قد تعاقد مع الإعلامي توفيق عكاشة منذ فترة على أن يقدم برنامج “توك شو”، على فضائية الحياة.