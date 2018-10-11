توفيق عكاشة ينفعل على أحد مساعديه على الهواء (فيديو)

من جديد عاد الإعلامي المصري للفت الأنظار بتصرفاته المثيرة على الهواء، خلال برنامجه الجديد، حيث أظهر مقطع فيديو انفعاله على أحد مساعديه أثناء الحلقة.
ويظهر مقطع فيديو مخاطبة عكاشة لمساعده مستنكرًا حركته داخل الاستوديو بانفعال قائلًا: “جرى إيه يا جدع أنت خايلني ليه”، مضيفًا: “ياخي اقعد خلينا نفهم الناس”.
وتابع عكاشة: “ياعم عدي قارفني”.
يذكر أن المنتج المصري تامر مرسي، مالك شركة “إعلام المصريين”، كان قد تعاقد مع الإعلامي توفيق عكاشة منذ فترة على أن يقدم برنامج “توك شو”، على فضائية الحياة.
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@eremnews توفيق عكاشة ينفعل على أحد أفراد فريق الإعداد لهذا السبب . . انفعل الإعلامي المصري توفيق عكاشة، على أحد أفراد برنامجه «مصر اليوم» المذاع على شبكة تليفزيون «الحياة» قائلا: «أنت قرفني…. يا أخي اقعد خليني افهم الناس» . #إرمنيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #لبنان #العراق #سوريا #السودان #مصر #توفيق_عكاشة