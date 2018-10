توفيق عكاشة ينفعل على أحد مساعديه على الهواء (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews توفيق عكاشة ينفعل على أحد أفراد فريق الإعداد لهذا السبب . . انفعل الإعلامي المصري توفيق عكاشة، على أحد أفراد برنامجه «مصر اليوم» المذاع على شبكة تليفزيون «الحياة» قائلا: «أنت قرفني…. يا أخي اقعد خليني افهم الناس» . #إرمنيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #لبنان #العراق #سوريا #السودان #مصر #توفيق_عكاشة