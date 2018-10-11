سعوديون “غير راضين” عن عودة “طاش ما طاش” من جديد

سعوديون “غير راضين” عن عودة “طاش ما طاش” من جديد

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

ذكرت مصادر في المملكة العربية السعودية عن جهود مبذولة من قبل جهات لإعادة الثنائي ناصر القصبي وعبدالله السدحان مجددًا من خلال أجزاء جديدة من المسلسل الكوميدي الشهير “طاش ما طاش” بعد توقف دام 5 سنوات.

لكن الخبر لم يلق ترحيبًا من قبل المتابعين السعوديين، وانتشرت أصداء سلبية عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #عودة_طاش_للشاشة الذي شارك به ناشطون اعتبروا أن إعادة إحياء المسلسل “تجربة فاشلة” مسبقًا.

وناشد مغرد يدعى “عبدالله بن مبارك”: “لا الله يرحم والديكم ماهم راجعين أفضل من قبل لا تشوهون تاريخ طاش القديم بأشياء جديدة الكل يعلم أنها ماراح تكون مثل جودة القديم! فخلوا مل شيء مثل ماهو”.

وأيده “عبدالله بن تركي”: ” طاش نكهه قديمه وجميله لا تتكرر”.

وقال بدر العمراني: “عودة طاش معنى ذلك تكرار وتجديد الأفكار القديمة خلاص انتهى وقته ووصل لحد الملل شوفوا شي غيره”.

ورأى “حسن العمري”: “كان المسلسل بقيادة النجمين هادف وتوعوي يطرح القضايا على السطح ليغيرها المسؤول ونجحوا في ذلك خاصة في المؤسسات الحكومية في ظل غياب الإعلام الجديد في تلك السنوات، عودتهم بلا شك ستكون مختلفة فالدراما لها أفكارها المتعددة إذا وجدت الموهبة والخبرة والقبول”.

وتساءل بدوره “خالد الغامدي”: “مسلسل طاش ماطاش جدًا متميز بالأفكار والنص والقضايا الاجتماعية بشكل عام التي طرحت والكوميديا أبدعوا فيها ناصر القصبي وعبدالله السدحان وفريق عمل طاش مجملاً، لكن إذا رجع مسلسل طاش هل سيعود بنفس التميز الذي كان فيه هو يبقى أفضل مسلسل سعودي”.

يذكر أنه على الرغم من كل الجدل المثار لم يرد أي تعليق من النجمين السعوديين بشأن مساعي عودة إنتاج مسلسل “طاش ما طاش”.

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