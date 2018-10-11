سعوديون “غير راضين” عن عودة “طاش ما طاش” من جديد

ذكرت مصادر في المملكة العربية السعودية عن جهود مبذولة من قبل جهات لإعادة الثنائي ناصر القصبي وعبدالله السدحان مجددًا من خلال أجزاء جديدة من المسلسل الكوميدي الشهير “طاش ما طاش” بعد توقف دام 5 سنوات.

لكن الخبر لم يلق ترحيبًا من قبل المتابعين السعوديين، وانتشرت أصداء سلبية عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #عودة_طاش_للشاشة الذي شارك به ناشطون اعتبروا أن إعادة إحياء المسلسل “تجربة فاشلة” مسبقًا.

وناشد مغرد يدعى “عبدالله بن مبارك”: “لا الله يرحم والديكم ماهم راجعين أفضل من قبل لا تشوهون تاريخ طاش القديم بأشياء جديدة الكل يعلم أنها ماراح تكون مثل جودة القديم! فخلوا مل شيء مثل ماهو”.

#عوده_طاش_للشاشه لا الله يرحم والديكم ماهم راجعين أفضل من قبل لا تشوهون تاريخ طاش القديم بأشياء جديدة الكل يعلم انها ماراح تكون مثل جودة القديم! فخلوا مل شيء مثل ماهو — عبدالله بن مبارك (@i_abd2llah) October 11, 2018

وأيده “عبدالله بن تركي”: ” طاش نكهه قديمه وجميله لا تتكرر”.

وقال بدر العمراني: “عودة طاش معنى ذلك تكرار وتجديد الأفكار القديمة خلاص انتهى وقته ووصل لحد الملل شوفوا شي غيره”.

. عودة طاش معنى ذلك

تكرار وتجديد الافكار القديمة

خلاص انتهى وقته ووصل لحد الملل

شوفوا شي غيره

. #عوده_طاش_للشاشه — { بدر العمراني •• (@al_badr2012) October 11, 2018

ورأى “حسن العمري”: “كان المسلسل بقيادة النجمين هادف وتوعوي يطرح القضايا على السطح ليغيرها المسؤول ونجحوا في ذلك خاصة في المؤسسات الحكومية في ظل غياب الإعلام الجديد في تلك السنوات، عودتهم بلا شك ستكون مختلفة فالدراما لها أفكارها المتعددة إذا وجدت الموهبة والخبرة والقبول”.

وتساءل بدوره “خالد الغامدي”: “مسلسل طاش ماطاش جدًا متميز بالأفكار والنص والقضايا الاجتماعية بشكل عام التي طرحت والكوميديا أبدعوا فيها ناصر القصبي وعبدالله السدحان وفريق عمل طاش مجملاً، لكن إذا رجع مسلسل طاش هل سيعود بنفس التميز الذي كان فيه هو يبقى أفضل مسلسل سعودي”.

مسلسل طاش ماطاش جدا متميز بالافكار والنص والقضايا الاجتماعية بشكل عام التي طرحت والكوميديا ابدعوا فيها ناصر القصبي وعبدالله السدحان وفريق عمل طاش مجملا لكن اذا رجع مسلسل طاش هل سيعود بنفس التميز الذي كان فيه هو يبقى افضل مسلسل سعودي #عوده_طاش_للشاشه — خالد الغامدي (@khalidk000) October 11, 2018

يذكر أنه على الرغم من كل الجدل المثار لم يرد أي تعليق من النجمين السعوديين بشأن مساعي عودة إنتاج مسلسل “طاش ما طاش”.