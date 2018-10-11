هند البلوشي تخرج عن صمتها وترد على انتقادات طليقها (فيديو)

خرجت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عن صمتها إزاء انتقادات طليقها الفنان الكويتي مشاري العوضي، لكليبها الأخير “مستفزة”، ووصفه له بأنه لا يتناسب مع عادات وتقاليد عائلته.

وقالت البلوشي في حوار تلفزيوني :”أنا سويت معك كليب أجرأ من مستفزة، ليش وقتها ما قلت العادات والتقاليد، وين كانت العادات والتقاليد لما خطبتني بعد ما سويت معي كليب إحساس”.

وأضافت: “في حاجة الناس ما تعرفها، هي أن طليقي كلمني قبل ما أطرح الكليب بساعتين، وقاللي إنه هيعلن طلاقنا، وأنا قولتله ما في مشكلة هذا حقك”.

وأوضحت أن “سبب عدم إعلاني عن الطلاق أني ما كنت أريد حدوث بلبلة على السوشيال ميديا، وامتنعت عن إعلان خبر الطلاق عشان نفسيتي وعشان أقدر أقابل عيالي وأحافظ على مشاعرهم وأربيهم صح، ما أحسسهم بهذا الأمر”.