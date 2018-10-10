“براد بيت” يبدأ تصوير الجزء الثاني من “حرب الزومبي العالمية” منتصف 2019

كشفت مواقع فنية أمريكية، أن النجم “براد بيت” سيصور الجزء الثاني من فيلمه الناجح “حرب الزومبي العالمية”، في شهر تموز يوليو من العام 2019، تحت إدارة المخرج ديفيد فينشر.

ومن المتوقع أن يكون الفيلم المأخوذ من رواية تحمل عنوان “الحرب العالمية زد 2″، جاهزًا للعرض في العام 2020، حيث سيلعب “براد بيت” دور موظف سابق بالأمم المتحدة يحاول التصدي لاجتياح الموتى الأحياء.

وكان الجزء الأول من الفيلم، والذي أخرجه “مارك فورستر” سنة 2013، قد لقي نجاحًا كبيرًا وحقق إيرادات قدرها 540 مليون دولار.

وينشغل الممثل “بيت” وهو طليق النجمة أنجلينا جولي، في الوقت الحالي بتصوير فيلم “حدث ذات مرة في هوليود” مع النجم ليوناردو ديكابريو، تحت إدارة المخرج كوينتين تارانتينو، فيما سيبدأ بتصوير فيلم الزومبي بعدما ينهي انشغاله.

أما المخرج ديفيد فينشر، ينشغل في إعداد الموسم الثاني من مسلسل “مايندهنتر” لصالح شركة نيتفليكس، حيث سبق أن جمعه بالنجم براد بيت بفيلمي “نادي القتال” (1999)، و”الحالة المحيرة لبينجامين بيتن” في العام 2008.