في فيلمه الجديد.. توم كروز لا يتقدم في العمر (صور)

يبدو أن ساعة عمر النجم العالمي توم كروز توقفت، فملامح الفنان الذي بدأ مشواره الفني بينما كان عمره 24 عامًا فقط مع فيلم “Top Gun ” العام 1986، تأبى أن تودع مرحلة الشباب، رغم أن عمره بات 56 عامًا.

وبعد مرور 32 عامًا على العرض الأول لفيلم “Top Gun”، لم تظهر على كروز أي علامات تقدم في العمر أثناء ظهوره مع طاقم فيلم “Top Gun Maverick” أو “توب غان: مافريك” في سان دييغو بكاليفورنيا.

وبدا النجم السينمائي أثناء تصوير دوره في الفيلم هادئًا، بينما كان يصور أحد المشاهد على دراجة نارية مرتديًا سترة ونظارة شمسية.

يذكر أن الفيلم الأصلي حقق نجاحًا هائلًا، حيث وضع كروز على الخريطة الفنية الهوليودية، وشاركه في البطولة كل من أنتوني إدواردز، وميغ ريان، وكيلي ماكجليس، وفال كيلمر.

وكان من المفترض أن يتم تصوير هذا الفيلم قبل سنوات، لكن المخرج الأصلي للفيلم توني سكوت توفي العام 2012.

وشوهد نجم السينما الوسيم راكبًا دراجة نارية بالقرب من طاقم الفيلم، بينما كان يرتدي سترة ذات لون زيتوني وتحتها قميص أبيض.

الدراجة التي اختارها توم للفيلم هي نسخة محدودة من طراز “كاواساكي نينجا H2 كربون”، والتي تم صنع 120 قطعة منها فقط ويبلغ ثمنها 30 ألف دولار.

هذه الدراجة النارية ذات الدفع الرباعي تبلغ سرعتها 209 أميال في الساعة، ما يجعلها واحدة من أسرع الدراجات على هذا الكوكب.

ومن المحتمل أيضًا أن تكون الدراجة نسخة أحدث من التي ركبها توم في الفيلم الأصلي، وهي من طراز “كاواساكي GPZ900R”، والتي بلغت سرعتها القصوى 151 ميلًا في الساعة.

وأخيرًا، من المقرر عرض فيلم “Top Gun: Maverick” في السينما في 26 يونيو/حزيران 2020.