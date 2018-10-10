الراقصة دينا: تعرضت للتحرش عدة مرات..وهكذا أرد

كشفت الراقصة دينا تعرضها للتحرش من قبل عدة مرات خلال تقديمها لوصلات الرقص بالحفلات والأفراح، مشيرة إلى أنها تقوم بضرب أي رجل يتحرش بها دون الخوف من كاميرات أو تصوير.

وقالت دينا – في مقابلة ببرنامج “تحت السيطرة” علي قناة “الجديد”- أنها قامت من قبل بكسر أنف رجل تحرش بها خلال رقصها، اذ قامت بلكمه في أنفه بخاتمها الضخم مما أدي إلى اصابته.

ونفت الراقصة المصرية الشهيرة ما تردد حول ارتدائها للحجاب عام 2013 ، موضحة أن هذه الشائعة تم نشرها بالتزامن مع عودتها من الحج وارتدائها للحجاب في الأراضي المقدسة.

وأضافت دينا أنها تحب مظهرها بالحجاب للغاية لذا تنشر من فترة لأخري عبر صفحتها بموقع “انستغرام”صور لأدوارها الفنية التي قدمتها بالحجاب، مشيرة إلى أنها كأي امراة مسلمة تتمني أن يرزقها الله الحجاب بيوم من الأيام.

وتعجبت دينا من تعرضها لانتقادات بعد نشرها صورة لها ويديها ملطخة بالدماء بعد ذبح الأضحية، لافتة إلى أنها حرة فيما تنشره علي صفحاتها بالسوشيال ميديا وتكرر نشر الصورة كل عام ولا تخشي تكرار الإنتقادات.