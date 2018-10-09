الفنان الكويتي محمد الشعيبي يبكي على الهواء بسبب والدته (فيديو)

لم يتمالك الفنان الكويتي محمد الشعيبي دموعه عند سماعه مقطع لوالدته الراحلة وهي تقول له “إنت قوي يا محمد وهتعدي المحنة دي وبكرة تقول أمي قالت”.

وأضاف في حوار تلفزيوني: “المسؤولية بعد وفاه أمي صارت أكبر وأصعب.. وأنا من قبل كنت أتحمل مسؤولية إخواتي ولكن كانت أمي تساندني كثيرًا”.

وتابع: “أمي وصتني قبل وفاتها أن أكون السند لإخواتي الصغار وأساعدهم على مواجهة الحياة وإكمال تعليمهم دون أن يشعرون بأي نقص”.

وتحدث الشعيبي عن أسباب انتشار مشاكل حياته الشخصية مع طليقته على السوشال ميديا قائلًا: “السوشال ميديا صاير ساحة لتصفية الحسابات.. أنا لا كنت أرغب في نشر مشاكلي الشخصية على السوشال ميديا، ولكن الطرف الثاني هو من قام بذلك”.