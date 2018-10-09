تجدد الأزمة بين عمرو مصطفى وشيرين عبدالوهاب

هاجم الملحن عمرو مصطفى، في واقعة جديدة، المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب؛ ردًا على بعض الأخبار المتداولة التي تشير إلى تعاونهما في ألبومها الجديد “نساي”.

وعبر صفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أبدى عمرو مصطفى غضبه الشديد من تداول أخبار تفيد بتعاونه مع شيرين بعد فترة من الانقطاع والخصام بينهما.

وغرد عمرو قائلًا: “لم ألحن ولن ألحن لها في المستقبل أو القريب، فلقد انتهت العلاقة الفنية بغير رجعة”.

وتابع: “أهديها أغنية كاظم الساهر حافية القدمين، كفاية استفزاز في الأخبار”.

لم ألحن ولن ألحن لها في المستقبل أو القريب فلقد انتهت العلاقة الفنيه بغير رجعه وأهديها اغنيه كاظم الساهر حافيه القدمين

كفايه استفزاز في الاخبار https://t.co/RxkU8uXn0Y — Amr Mostafa (@AmrMostafa) October 9, 2018

وقالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، اليوم الثلاثاء، إنها ستطرح فيديو كليب “نساي”، في تمام الساعة الثامنة مساء من خلال قناتها على موقع مشاركة الفيديوهات الأكثر انتشارًا “يوتيوب”.

وينتظر جمهور شيرين فيديو كليب الأغنية التي تأتي على رأس ألبومها، الذي يحمل نفس الاسم، بعد غيابها عن طرح ألبوماتها منذ عام 2015.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد هاجمت عمرو مصطفى، منتصف عام 2017، ووصفته بـ”الملحن أبو سلسلة”، خلال أزمتها مع الفنان والمطرب المصري عمرو دياب، قائلة إنه هو من نقل إساءة الهضبة إليها- على حد قولها.

وأوضحت أنها ستتصدى بقوة لكل من يحاول الحديث في هذا الشأن. وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن أن الجميع يقول بأن “الهضبة” لم تصدر منه إساءة لها، بينما تواصل هي الهجوم عليه، قالت شيرين عبدالوهاب: “هو عمرو غبي علشان يطلع يغلط قدام الناس؟”.