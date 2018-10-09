فنانون سوريون يحتفلون بعد ساعات على وفاة دينا هارون(فيديو)

بعد ساعات فقط على إعلان خبر وفاة الفنانة السورية دينا هارون، وقف زملاؤها من الفنانين السوريين على مسرح مهرجان الإسكندرية السينمائي في مصر، للتتويج بجائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربي، فيما عده البعض مشهدًا مستفزًا.

وقد أثارت تصرفات الفنانين السوريين خلال الحفل، الكثير من إشارات الاستفهام بسبب تجاهلهم التام لوفاة زميلتهم، بل ظهر كل من دريد لحام وسلمى المصري والمخرج باسل الخطيب والفنانة كندة حنا، فرحين بالجائزة.

وما زاد من الانتقاد لعدم إظهار الفنانين الحزن على زميلتهم التي لم يمض على وفاتها إلا ساعات، هو إطلالة الفنانات السوريات على السجادة الحمراء حيث اهتمت الفنانتان سوزان نجم الدين وكندة حنا، بإطلالتهما بعناية، مرتديتين ملابس قد يراها البعض على أنها لا تحمل قدرًا كافيًا من احترام زميلة توفيت قبل ساعات.



