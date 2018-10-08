بعد أن حمله مسؤولية فشل فيلم “كارما”.. خالد يوسف يرد على عمرو سعد (فيديو)

هاجم المخرج المصري خالد يوسف مواطنه الفنان عمرو سعد بعد اتهامه له بأنه المسؤول الأول عن فشل فيلمه الأخير “كارما” الذي تولى إخراجه، مؤكدًا أنه لن يكون لديه “نفس” أن يعمل مجددًا مع سعد بأي فيلم آخر بعد تصريحاته ضده، كما أنه لا يجده مناسبًا لأي أدوار في خياله حاليًا.

وطالب المخرج المصري الشهير، في مقابلة مع برنامج “عرب وود” على “روتانا مصرية”، عمرو سعد بالتحدث عن أفلامه فقط وعدم التحدث عن فيلم يخصه لأنه بالنهاية هو المخرج الذي يتحمل مسؤولية العمل ولا يمكن أن يتهرب منها، مشددًا علة أن العمل ينسب لاسم المخرج وليس البطل.

وقال خالد يوسف إنه لا يحتاج إلى تنبيه عمرو سعد إلى مسؤوليته أو أن فيلمه الأخير يوجد به مشكلة.

وأوضح أن فيلم “كارما” لم يفشل ولكنه لم توفر له عوامل النجاح التي قد تكون ناتجة عن سوء تخطيط أو دعاية غير مناسبة، أو اختيار موعد عرض غير ملائم أو عيب في الفيلم نفسه.

وكان الفنان عمرو سعد أكد في تصريحات تلفزيونية أن سبب فشل فيلمه الأخير “كارما” رغم ضمه لكوكبة من النجوم هو المخرج خالد يوسف، إلى جانب أن دعاية الفيلم كانت رديئة للغاية وتعود إلى فترة التسعينات وليس الوقت الراهن.

وأضاف سعد أن “أفيش” الفيلم لم يكن جيدًا على الإطلاق لذلك حذر الشركة المنتجة والمخرج خالد يوسف من هذا ولكنهما رفضا الاستماع إلى نصائحه.