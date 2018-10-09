شاهد أول ظهور للإعلامي توفيق عكاشة على قناة “الحياة” (فيديو)

كشفت الصفحة الرسمية للإعلامي المصري توفيق عكاشة، على موقع “فيسبوك” عن برومو برنامجه الجديد الذي أطلق عليه اسم “مصر اليوم”، والمقرر أن يبدأ بثه يوم الخميس المقبل على قناة الحياة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال عكاشة خلال البرومو التحضيري لبرنامجه الجديد: “أقسم بالله الكلام اللي هتسمعوه مني في البرنامج دا ما هتسمعوه تاني أبداً”، منوها إلى أن لديه العديد من المفاجآت التي سيعلن عنها خلال حلقات برنامجه.

يذكر أن المنتج المصري تامر مرسي، مالك شركة “إعلام المصريين”، كان قد تعاقد مع الإعلامي توفيق عكاشة منذ فترة على أن يقدم برنامج “توك شو”، على فضائية الحياة.

وكتب رجل الأعمال في سبتمبر/أيلول الماضي عبر حسابه على “إنستغرام”: “توفيق عكاشة يتعاقد مع قناة الحياة لمدة 3 سنوات”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، قد قررت تأجيل الطعن المقام من توفيق عكاشة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإغلاق قناة الفراعين، إلى جلسة الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للإعلان.