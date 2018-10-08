حبس الفنانة ميرهان حسين في “كمين الهرم”.. وهذا ردها

عاقبت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، الفنانة الشابة ميرهان حسين بالحبس لمدة عامين ونصف العام، وكفالة قدرها 30 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “كمين الهرم” التي وقعت في 2016، بينما تغيبت ميرهان عن حضور الجلسة.

وقضت المحكمة أيضًا بحبس مساعدة الفنانة المصرية “رفيقة.ب”، 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريم ضابطي الشرطة بقسم الهرم المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية بمصر قد أحالت الفنانة ميرهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مُسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت أيضًا الضابطين بقسم الهرم “م.ت” و”إ.ب”، بتهمة التعدي على الفنانة الشابة وسبّها في مايو 2016.

وتعود أحداث القضية أثناء مرور الفنانة ميرهان حسين بكمين شرطة المنصورية، حيث استوقفها ضابطا الشرطة ونشبت بينهم مشادة كلامية انتهت باحتجازها وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.

واتهمت الفنانة الشابة خلال التحقيقات الضابطين بالاعتداء الجنسي عليها وهتك عرضها أثناء احتجازها في قسم الهرم، بينما اتهم الضابطان الفنانة بالقيادة تحت تأثير مُخدر والتعدي عليهما.

من جهتها، وفي أول تعليق لها، أصدرت ميرهان حسين بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن “الحكم مبدئي وغير نهائي”.

وجاء في البيان الذي نشرته عبر “إنستغرام”: “للتوضيح.. الحكم مبدئي في الدرجة الأولى.. غير نهائي والقضية مازالت في القضاء الذي أثق في نزاهته وحكمه النهائي.. خير إن شاء الله”.