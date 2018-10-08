دفن الفنانة السورية دينا هارون في اللاذقية.. وهذا سبب مرضها

أفادت مصادر مقربة من عائلة الفنانة الراحلة دينا هارون أنه سيتم نقل جثمانها فجر الثلاثاء إلى اللاذقية لدفنه؛ نظرًا لوجود عائلتها وأسرتها التي تنحدر من المدينة السورية الساحلية.

وذكرت المصادر لـ “إرم نيوز” أن إقامة مراسم عزاء الفنانة الراحلة ستكون على مرحلتين، الأولى في اللاذقية يومي الثلاثاء والأربعاء، والثانية يومي الخميس والجمعة في دمشق.

وأكدت عدة فنانات منهن شكران مرتجى، وإمارات رزق، مشاركتهن في فعاليات الجنازة والدفن غدًا الثلاثاء في اللاذقية، أما باقي الفنانين فسيحضرون العزاء الذي سيقام في دمشق يومي الخميس والجمعة.

وحول تفاصيل حالتها الصحية التي تدهورت في الأيام الأخيرة، أوضحت المصادر بأن الفنانة الراحلة أجرت عملية “الزائدة” وكانت تعاني من التهابات وأمراض أخرى، وخلال العملية حدثت لها التهابات شديدة في الدم، وأثر ذلك على وظائف أجهزة الجسم التي تدهورت.

وأشار مصدر طبي لـ إرم نيوز إلى أن الخطأ الذي أودى بالفنانة هو إجراء العملية الجراحية دون التنبه للوضع الصحي للراحلة.

وقال المصدر إن الراحلة تدهورت صحتها خلال الساعات الماضية، لدرجة توقف أجهزة جسم الفقيدة بنسبة 80%، واستمرت حالتها الصحية في التراجع رغم الإعلان عن تحسن بسيط في حالتها، قبل أن يعلن عن وفاتها الإثنين.