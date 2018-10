دفن الفنانة السورية دينا هارون في اللاذقية.. وهذا سبب مرضها

View this post on Instagram

@eremnews . . أفادت مصادر مقربة من عائلة الفنانة الراحلة دينا هارون أنه سيتم نقل جثمانها فجر الثلاثاء إلى اللاذقية لدفنه؛ نظرًا لوجود عائلتها وأسرتها التي تنحدر من المدينة السورية الساحلية. وذكرت المصادر لـ "إرم نيوز" أن إقامة مراسم عزاء الفنانة الراحلة ستكون على مرحلتين، الأولى في اللاذقية يومي الثلاثاء والأربعاء، والثانية يومي الخميس والجمعة في دمشق. وأوضحت المصادر بأن الفنانة الراحلة أجرت عملية "الزائدة" وكانت تعاني من التهابات وأمراض أخرى، وخلال العملية حدثت لها التهابات شديدة في الدم، وأثر ذلك على وظائف أجهزة الجسم التي تدهورت.وأشار مصدر طبي لـ إرم نيوز إلى أن الخطأ الذي أودى بالفنانة هو إجراء العملية الجراحية دون التنبه للوضع الصحي للراحلة.