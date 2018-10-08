دفن الفنانة السورية دينا هارون في اللاذقية.. وهذا سبب مرضها

أفادت مصادر مقربة من عائلة الفنانة الراحلة دينا هارون أنه سيتم نقل جثمانها فجر الثلاثاء إلى اللاذقية لدفنه؛ نظرًا لوجود عائلتها وأسرتها التي تنحدر من المدينة السورية الساحلية.
وذكرت المصادر لـ “إرم نيوز” أن إقامة مراسم عزاء الفنانة الراحلة ستكون على مرحلتين، الأولى في اللاذقية يومي الثلاثاء والأربعاء، والثانية يومي الخميس والجمعة في دمشق.
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@eremnews . . أفادت مصادر مقربة من عائلة الفنانة الراحلة دينا هارون أنه سيتم نقل جثمانها فجر الثلاثاء إلى اللاذقية لدفنه؛ نظرًا لوجود عائلتها وأسرتها التي تنحدر من المدينة السورية الساحلية. وذكرت المصادر لـ “إرم نيوز” أن إقامة مراسم عزاء الفنانة الراحلة ستكون على مرحلتين، الأولى في اللاذقية يومي الثلاثاء والأربعاء، والثانية يومي الخميس والجمعة في دمشق. وأوضحت المصادر بأن الفنانة الراحلة أجرت عملية “الزائدة” وكانت تعاني من التهابات وأمراض أخرى، وخلال العملية حدثت لها التهابات شديدة في الدم، وأثر ذلك على وظائف أجهزة الجسم التي تدهورت.وأشار مصدر طبي لـ إرم نيوز إلى أن الخطأ الذي أودى بالفنانة هو إجراء العملية الجراحية دون التنبه للوضع الصحي للراحلة. #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار ##السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #مشاهير #سوريا #دينا_هارون #تولاي_هارون #فن #فنانين #مسلسلات #وفاة #وفاة_الفنانة_دينا_هارون
وأكدت عدة فنانات منهن شكران مرتجى، وإمارات رزق، مشاركتهن في فعاليات الجنازة والدفن غدًا الثلاثاء في اللاذقية، أما باقي الفنانين فسيحضرون العزاء الذي سيقام في دمشق يومي الخميس والجمعة.
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من هي الفنانة السورية الراحلة دينا هارون . . غيّب الموت الفنانة السورية، دينا هارون، عن 44 عاما بعد صراع مع المرض الذي تسبب بغيابها عن الأضواء 3 سنوات. وعلمت “إرم نيوز” أن السبب الرئيسي للوفاة هو “خطأ طبي” في إجراء العملية التي أدت لتدهور صحة الفنانة الراحلة. وولدت الفنانة دينا هارون في محافظة اللاذقية الساحلية في 24 ديسمبر/كانون الثاني 1973، ودخلت المجال الفني هي وشقيقتها تولاي. وفي عام 2010، أعلنت دينا زواجها من رجل الأعمال خلدون وليد، قبل أن تخرج في عيد ميلادها عام 2015 لتعلن انفصالها عنه بعد زواج دام 5 سنوات أثمر عن ابنهما الوحيد “كرم”. . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار ##السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #مشاهير #سوريا #دينا_هارون #تولاي_هارون #فن #فنانين #مسلسلات #وفاة #وفاة_الفنانة_دينا_هارون
وحول تفاصيل حالتها الصحية التي تدهورت في الأيام الأخيرة، أوضحت المصادر بأن الفنانة الراحلة أجرت عملية “الزائدة” وكانت تعاني من التهابات وأمراض أخرى، وخلال العملية حدثت لها التهابات شديدة في الدم، وأثر ذلك على وظائف أجهزة الجسم التي تدهورت.
وأشار مصدر طبي لـ إرم نيوز إلى أن الخطأ الذي أودى بالفنانة هو إجراء العملية الجراحية دون التنبه للوضع الصحي للراحلة.
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@eremnews . . وفاة الفنانة السورية دينا هارون . . توفيت الفنانة السورية دينا هارون عن عمر ناهز 45 عاما بعد صراع مع المرض أجرت عملية جراحية لكن انتكست حالتها الصحية بعدها غابت دينا عن الأضواء منذ 3 سنوات آخر أعمالها الفنية عام 2014 هو مسلسل الحب كله قدمت أعمالا شهيرة منها أحلامنا المؤجلة وسلسة مرايا مع الفنان الكبير ياسر العظمة . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار ##السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #مشاهير #سوريا #دينا_هارون #تولاي_هارون #فن #فنانين #مسلسلات #وفاة #وفاة_الفنانة_دينا_هارون
وقال المصدر إن الراحلة تدهورت صحتها خلال الساعات الماضية، لدرجة توقف أجهزة جسم الفقيدة بنسبة 80%، واستمرت حالتها الصحية في التراجع رغم الإعلان عن تحسن بسيط في حالتها، قبل أن يعلن عن وفاتها الإثنين.