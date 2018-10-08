“حفلة على الخازوق” مسرحية سورية تنتقد الفساد (فيديو إرم)

يواصل فريق عمل مسرحية “حفلة على الخازوق” من تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإعداد وإخراج زيناتي قدسية، عرض المسرحية على مسرح “الحمراء” في العاصمة السورية دمشق.

وتتناول المسرحية، ظاهرة الفساد وتطوّرها وتطوّر أساليبها عبر الأزمان، ضمن حكاية عن الفتاة التي تبحث عن العدالة، عند مَن يُفترض أنهم الذين يقضون بالعدل، لتشعر مع كل درجة من سلم صعودها في المراتب، بأن الفساد أكبر مما تتصور.

ويشارك في العرض المسرحي، عدد من الممثلين منهم: محمود خليلي وجمال العلي وعلي كريم، ورائد مشرف وقصي قدسية وصفاء رقماني ومصطفى المصطفى، إضافة إلى مشاركة الفنان والمخرج زيناتي قدسية بشخصية “الزعيم”.