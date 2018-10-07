عبدالله المديفر يستضيف وزيرًا سعوديًّا بعد عودته للتلفزيون (صورة)

يستضيف الإعلامي السعودي البارز عبدالله المديفر، العائد للحقل الإعلامي مجددًا بعد فترة من الغياب، وزيرًا سعوديًّا في أول حلقات برنامجه “في الصورة”.

ونشرت قناة “روتانا خليجية” تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أكدت فيها أن الضيف هو وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي.

وكانت شبكة “روتانا الإعلامية” أعلنت الأسبوع الماضي، عبر حساب “خليجية” الرسمي في “تويتر” عودة المديفر للتلفزيون من خلال برنامج “في الصورة”.

وغاب المديفر عن تقديم البرامج 3 سنوات، قبل أن يتم الإعلان عن عودته مجددًا، ورغم أن عمره لا يتجاوز 36 عامًا، لكنه ترك بصمة قوية في برامجه الحوارية، خاصة وقد تميز بملامسته الخطوط الحمراء.

وأثيرت انتقادات حوله؛ بسبب الآراء الدينية التي أثارها مع ضيوفه، أدَّت لاحقًا إلى إيقاف برنامجه عام 2013 لفترة محدودة، ثم عاد للظهور مرة أخرى عام 2015، قبل أن يتم إيقاف برنامجه نهائيًّا منذ ذلك الوقت.

وكان آخر برنامج قدمه المديفر “لقاء الجمعة” على قناتي رسالة وروتانا خليجية، ومن قبله برنامج “في الصميم” الذي قدمه -أيضًا- على القناتين ذاتهما خلال شهر رمضان، وبرنامجه “نبض الكلام” الذي قدمه على شاشة “أم بي سي” في رمضان 2011.