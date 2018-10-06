الإعلامية التونسيّة ريم بوقمرة تكشف لـ”إرم نيوز” سبب مغادرتها قناة العربية

رفضت الإعلامية التّونسية ريم بوقمرة، التي أعلنت مؤخرًا استقالتها من قناة العربية، تحديد وجهتها القادمة، مؤكدة أنها تجري اتصالات مع مؤسسات إعلامية، دون الكشف عنها.

وقالت بوقمرة، في لقاء حصري مع “إرم نيوز”: “في الوقت الحالي، من المهم أن آخذ قسطًا من الراحة أولًا لترتيب الأفكار، وأنا في اتصال مستمر مع بعض الزملاء من مؤسسات إعلامية مختلفة، وإن شاء الله ربي يوفقني لما هو الأفضل لي”.

وعن استقالتها المفاجئة من قناة العربية، أكدت ريم أن “العربية كانت وستظل مرحلة افتخر بها في مسيرتي المهنية، تعلمت فيها الكثير ولزملائي فيها وللمسؤولين عليها كل احترام، ولكن في بعض الأحيان تعترضنا بعض الظروف العائلية التي تحتم علينا الانتقال للعيش في بلد آخر، وهذا ما حدث معي بعد سنوات قضيتها على أرض الإمارات الحبيبة”.

ونفت الإعلامية التونسية أن تكون قد تلقت عروضًا للعمل خارج التقديم التلفزيوني، على غرار التمثيل مثلًا، قائلة: “لا أبدًا الموضوع غير مطروح” .

يشار إلى أن قرار استقالة ريم بوقمرة من قناة العربية، وابتعادها عن الأضواء، زاد من حجم التكهنات حول أسباب مغادرتها للقناة السعودية ومحطتها الإعلامية القادمة.

وأمضت الإعلامية التونسية سنوات عديدة في مجال تقديم البرامج الثقافية والاجتماعية، قبل الانتقال إلى مجال السياسة ونشرات الأخبار.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، غادرت ريم بوقمرة مقرّ قناة العربية في دبي؛ للالتحاق بمقر القناة في باريس؛ بسبب زواجها واستقرار زوجها في العاصمة الفرنسية، وعدم قدرته على الانتقال إلى دبي.