“دينزل واشنطن” يحظى بجائزة “إنجاز العمر”

حظي المخرج والممثل الأمريكي “دينزل واشنطن”؛ بجائزة “إنجاز العمر” التي تحمل الرقم 47، وهو أعلى تكريم في مجال الأفلام يمنحه معهد الفيلم الأمريكي.

وأعلن المعهد في بيان، أن واشنطن سيتسلم الجائزة في حفل تكريم في الـ6 من حزيران/يونيو 2019 بلوس أنجلوس بكاليفورنيا.

وتمتد مسيرة المخرج والممثل البارز دينزل واشنطن (64 عامًا) على مدى خمسة عقود، من الشاشة إلى المسرح، وتميل اختياراته إلي شخصيات الحياة الواقعية التي تتسم بالتعقيد، وغالبًا ما تكون مثيرة للجدل.

وقدم واشنطن عروضًا حائزة على جائزة الأوسكار مثل فيلم (المجد) أو (GLORY )عام 1989 و(يوم التدريب ) أو ( TRAINING DAY) عام 2001، بالإضافة إلى أدوار شهيرة في “MALCOLM X” أو ( مالكولم اكس ) الذي جسد فيه شخصية زعيم مسلم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومعهد الفيلم الأمريكي (AFI) هو منظمة أفلام أمريكية تعلّم صانعي الأفلام وتكرم تراث فنون التصوير السينمائي في الولايات المتحدة.

يذكر أن النجم الأمريكي جورج كلوني، فاز بجائزة إنجاز العمر لعام 2018.