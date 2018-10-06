تعرَّف على وصية فاروق الفيشاوي لنجله

أوصى الفنان فاروق الفيشاوي نجله أحمد بوصية أملاً في تنفيذها عقب وفاته، وذلك بعد يومين من إعلانه عن إصابته بمرض السرطان.

جاء ذلك خلال ندوة تكريمه، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين.

وقال الفيشاوي خلال كلمته اليوم إن هناك عملاً عن المطران كابوشي كان يرغب في إنتاجه مع المخرج عمر عبد العزيز، وكان يقوم بإخراجه محسن زايد وهو عمل يؤكد الوحدة الوطنية.

وأضاف أنهم سافروا إلى سوريا، وكان هناك دعم كبير، ولكن بعد العودة إلى مصر أصبح هذا العمل مجرد حلم يظل يراوده، نتيجة عدم تعاون من بعض الجهات الحكومية المصرية.

وأوضح الفيشاوي أنه سيوصي نجله أحمد الفيشاوي بتنفيذ هذا المشروع وخروجه إلى النور.

وكان الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي قد صَدمَ جمهوره بإعلان إصابته بمرض السرطان لأول مرة خلال حضوره مهرجان الإسكندرية برفقة نخبة من نجوم الفن.

وقال الفيشاوي خلال انطلاق فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان، إنه تردّد في كشف أمر شخصي حتى لا يزعج جمهوره، مضيفًا: “بعد الفحوصات والتحاليل والإشاعات أخبرني الدكتور المعالج بأني مصاب بالسرطان”.