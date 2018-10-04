شبيه لترامب يثير فضول المتسوقين بمركز تجاري (صور وفيديو)

أثار ظهور لشبيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحد متاجر التسوق، فضول الأمريكيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صورًا ومقطع فيديو للرجل لحظة تسوقه.

وظهر الرجل مجهول الهوية، وهو يفحص تذاكر اليانصيب داخل متجر، ويضع قبعة البحرية الأمريكية على رأسه، وتتدلى منها خصلات شعره الصفراء التي تتماثل مع تصفيفة شعر ترامب.

ولاحظ النشطاء الشبه الشديد بينه وبين الرئيس الأمريكي، حيث كتب أحدهم “أنه توأمه”، وعلّق آخر بأنه “قادم من العالم الموازي”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، أن الفيديو نشره موقع “رديت” للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة قبل عدة أيام، وقال إنه من متجر محطة وقود “فاليرو” في ولاية تكساس، وسرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

ولا تعد حادثة “شبيه ترامب” الأولى من نوعها، حيث تصدرت عناوين الأخبار، في أبريل/نيسان الماضي، مزارعة البطاطس الإسبانية دولوريس لايس أنتيلو، لتشابهها الكبير مع ترامب، وتوقع كثيرون آنذاك أن تكون شقيقته.