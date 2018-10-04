نجوم الفن يفتحون قلوبهم لـ “إرم نيوز” في مهرجان الإسكندرية السينمائي (فيديو إرم)

تحدث عدد من الفنانين عن آخر أعمالهم الفنية أوالتحضير لأعمال قريبًا، وذلك خلال افتتاح الدورة 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، الذي شهد تكريم عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي.

وافتتح مساء أمس الأربعاء، مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والذي حمل اسم الفنانة القديرة نادية لطفي، في حين تم تكريم الفنان فاروق الفيشاوي لأول مرة بالمهرجانات العربية.

3 أسباب وراء غياب أمل رزق

أرجعت الفنانة أمل رزق سبب غيابها لفترات عن الظهور الدرامي أو السينمائي إلى ثلاثة أسباب، أولها يتعلق بجودة النص الذي يجب أن يحمل دورًا يترك بصمة وتأثيرًا، وفق قولها، والثاني يتعلق بقدرات المخرج، والثالث أن يكون الدور المرشحة له مختلفًا عن الأدوار التي أدتها في السابق.

سوزان نجم الدين: مهرجان دمشق يعود قريبًا.. ودبي سر غيابي

قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إن مهرجان دمشق سيعود قريبًا وبقوة، وذلك على خلفية الغياب بسبب الأحداث التي تشهدها البلد، لافتة إلى أنّ 3 أفلام سورية تشارك في مهرجان الإسكندرية في دورته الحالية.

وأرجعت سوزان سبب غيابها خلال الفترة الماضية إلى أنّها كانت مشغولة بتأسيس شركة إنتاج في دبي رفقة شركاء آخرين.

عمر خيرت حاضر في “الممر”

قال الموسيقار الشهير عمر خيرت إنه يعكف حاليًا على دراسة مجموعة من الأفكار لإنتاج مقاطع موسيقية لفيلم الممر بطولة الفنان أحمد عز، والذي يتضمن أغاني من كلمات أمير طعيمة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنّ تكريم الفنانين في المهرجانات يعطيهم دفعة معنوية كبيرة لمواصلة النجاح.

منال سلامة: المنتجون الجدد يجهلون قيمتنا الفنيّة

قالت الفنانة المصرية منال سلامة إن المنتجين الجدد الذي ظهروا على الساحة الفنية مؤخرًا يجهلون تاريخ وقيمة الفنانين الكبار، وذلك في معرض حديثها عن اختفائها في بعض الأحيان، حيث قالت إن “بعض الفنانين يريدون منّا العودة إلى البداية بعد تاريخنا الفني”، لافتة إلى أنّها دائمًا تختار العمل الفني الذي يليق بتاريخها.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز” عددًا من الفانين على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى أحاديثهم عن المهرجان وتكريم عدد من النجوم، من بينهم مدير التصوير السينمائي الدكتور ماهر راضي، والناقدة السينمائية ماجدة موريس.