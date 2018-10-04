الفنان محمد سراج يكشف أسباب تأخير ألبومه “بينا تحدي” (فيديو)

أعلن الفنان المصري محمد سراج أنه سيطل على جمهوره من خلال الراديو كمذيع على “راديو هيتس 88.2″، فيما سيقدم برنامج مسابقات عن الأغاني والأفلام بشكل جديد يحمل اسم “الغنى رايح جاي”.

وقال سراج، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، إن هناك أسبابًا عديدة وراء تأخير طرح ألبومه “بينا تحدي” منها إنتاجية وفنية وسياسية، مشيرًا إلى أنه انتهى من تسجيل الألبوم بالكامل، وسيقوم بطرح أغنية “سينغل” أولًا ثم يقوم بطرح الألبوم.

وأعرب الفنان عن سعادته بتجاربه الفنية في عدة مجالات أهمها مجال الإعلام والإذاعة، خاصة بعد نجاحه كمذيع تلفزيوني في برنامج “أجمل سنين عمرنا”.

وعن آخر أعماله الفنية وتجربته السينمائية في “البدلة”، قال إنه سعيد كذلك بأنه كان جزءًا من عمل كوميدي كبير شارك فيه العديد من النجوم الكبار مثل الفنان تامر حسني وأكرم حسني، لافتًا إلى أن هناك جزءًا ثانيًا من “البدلة” ولكنه لا يعرف فيما إذا كان سيشارك فيه أم لا.