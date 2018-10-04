أحمد الفيشاوي ينفعل على الصحفيين في افتتاح مهرجان الإسكندرية.. لهذا السبب (فيديو)

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي جدلًا خلال حضوره افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ34، وذلك بعد أن انفعل على المراسلين الصحفيين للمواقع الإعلامية والفضائيات المختلفة.

وظهر الفيشاوي خلال وقوقه على السجادة الحمراء، غاضبًا بشدة من التفاف عدد كبير من المراسلين حوله وحول زوجته ندى الكامل دون تنظيم أو اتفاق فيما بينهم.

ورفض الفنان المصري الإدلاء بأي تصريحات صحفية، ولوح بيديه بغضب للمراسلين للابتعاد عنه، وغادر مع زوجته السجادة الحمراء منفعلًا.

وفجر الفنان فاروق الفيشاوي والد أحمد الفيشاوي مفاجأة خلال حفل افتتاح المهرجان، إذ أعلن خلال تكريمه أنه مصاب بالسرطان، مؤكدًا أنه “لا يخاف منه ومصر على محاربته والنيل منه”.