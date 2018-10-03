النجمة العراقية همسة ماجد تكشف تفاصيل طلاقها من عمر خالد (فيديو)

كشفت الفنانة العراقية همسة ماجد، تفاصيل طلاقها من زوجها الفنان عمر خالد، مشيرة إلى أن الخبر صحيح وتم الانفصال بينهما رسميًا.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو، تتحدث فيه الفنانة همسة ماجد عن ملابسات طلاقها من عمر خالد، عبر حسابها على “سناب شات”.

وأوضحت همسة في الفيديو: “أحدثكم اليوم حتى تسمعوا مني أنا، أفضل من أن تسمعوا من غيري، الجميع يسألني عن طلاقي، هذا الموضوع خاص بنا فقط”.

وأضافت: “الله لا يوريكم الأيام اللي شفتها، يوم أمس تم انفصالي رسميًا والطلاق أمر الله، وأنا عمري ما هتكسر ولا أستحي من غلط سويته”.

وتابعت: “أتمنى ألا يسألني أحد عن حياتي الشخصية، أنا تحت أمركم في أي شيء، وسعيدة وفرحانة وعمري ما أبكي على شخص ما يستحق دموعي”.

وواصلت: “بعد أيام سيصدر الطلاق من المحكمة، سبب الانفصال لن أعلن عنه؛ لأن أخلاقي وتربيتي لا تسمح بالحديث عنه”.

واختتمت: “نصيحة لكل السيدات، إذا كنتِ في قمة ألمك، لا تستحي أبدًا من الطلاق، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق”.