نداء شرارة تتحدث عن التمثيل وخلع الحجاب.. فماذا قالت؟ (فيديو إرم)

قالت الفنانة الأردنية نداء شرارة إنها وضعت بعض الشروط التي لا بد أن تتوافر في أي عمل فني يُعرَض عليها، موضحة أنها لن تقدّم أي تنازلاتٍ للعمل في مجال التمثيل، وأن أهم شرط لها أن يكون العمل لا يستدعي أن تخلع حجابها وأن يكون هناك تشابه كبير بين الدور وشخصيتها الحقيقية.

وأضافت في لقاء خاص مع “إرم نيوز” أن هناك العديد من المطربين الذين تتمنى أن تتعاون معهم في دويتو مثل الفنان الكبير كاظم الساهر وتامر عاشور، مشيرة إلى أن سر عشقها لتامر عاشور هو سماعها لأغانيه أيام دراستها بالإضافة إلى موهبته وصوته وميله إلى الأغاني الحزينة.

وعن آخر أعمالها الفنية وردود أفعال الجمهور حول ألبومها “بعدو عطرك” تابعت الفنانة نداء شرارة أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير للألبوم، خاصة أنه أول ألبوم لها من إنتاج برنامج “ذي فويس”، لافتة إلى أنها ستطرح قريبًا أغنية سينجل بعنوان “درجات” تتحدث فيها عن الدرجات المختلفة من المشاعر التي يشعر بها الإنسان في الحب -مثل الكبرياء- والتي تؤدّي إلى فشل العلاقة بين الحبيبين.