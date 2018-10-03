ناصر القصبي يسخر من رئيس “جمعية الثقافة والفنون” بالسعودية

ناصر القصبي يسخر من رئيس “جمعية الثقافة والفنون” بالسعودية

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

سخر الفنان السعودي ناصر القصبي من رئيس “جمعية الثقافة والفنون” السعودية، وذلك بعد تصريح أطلقه تزامنًا مع إطلاق “معهد الثقافة والفنون للتدريب”.

وعبّر القصبي، بداية، عن فرحته بتأسيس المعهد، إذ وصف إطلاق معهد الثقافة والفنون للتدريب، بـ”الخبر العظيم”.

وأوضح أن المعهد سيكون حاضنة للتدريب والتطوير في الفنون الثقافية والمسرحية والسينمائية، ويختص بالرسم والموسيقى والتصوير والتمثيل والنحت.

وتابع الفنان القصبي في تغريدته على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن إطلاق المعهد وإن جاء متأخرًا يظل عظيمًا، مضيفًا أن ما عكر صفو هذا الإنجاز تعليق رئيس الجمعية الدكتور عمر السيف.

وسخر من التصريح الذي أدلى به السيف، إذ قال في تغريدته: “أول ما قال رئيس جمعية الثقافه والفنون: وقعنا شراكات مع جهات ذات قيمة مثل المديرية العامة للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين في المملكة وهذا هو دورنا .هذا هو دوركم؟ أحب أذكر الدكتور عمر السيف بأنه رئيس جمعية الثقافة والفنون وليس جمعية الثقافة والسجون”.

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