ناصر القصبي يسخر من رئيس “جمعية الثقافة والفنون” بالسعودية

سخر الفنان السعودي ناصر القصبي من رئيس “جمعية الثقافة والفنون” السعودية، وذلك بعد تصريح أطلقه تزامنًا مع إطلاق “معهد الثقافة والفنون للتدريب”.

وعبّر القصبي، بداية، عن فرحته بتأسيس المعهد، إذ وصف إطلاق معهد الثقافة والفنون للتدريب، بـ”الخبر العظيم”.

وأوضح أن المعهد سيكون حاضنة للتدريب والتطوير في الفنون الثقافية والمسرحية والسينمائية، ويختص بالرسم والموسيقى والتصوير والتمثيل والنحت.

خبر عظيم

جمعية الثقافة والفنون تٌعلن إطلاق #معهد_الثقافة_والفنون_للتدريب ليكون حاضنة للتدريب والتطوير في الفنون الثقافية والمسرحية والسينمائية

يختص بالرسم والموسيقى والتصوير والتمثيل والنحت

وان جاء متأخراً يظل عظيماً

ولكن عكر صفو هذا الأنجاز تعليق رئيس الجمعيه الدكتور عمرالسيف — ناصر القصبي (@algassabinasser) October 2, 2018

وتابع الفنان القصبي في تغريدته على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن إطلاق المعهد وإن جاء متأخرًا يظل عظيمًا، مضيفًا أن ما عكر صفو هذا الإنجاز تعليق رئيس الجمعية الدكتور عمر السيف.

وسخر من التصريح الذي أدلى به السيف، إذ قال في تغريدته: “أول ما قال رئيس جمعية الثقافه والفنون: وقعنا شراكات مع جهات ذات قيمة مثل المديرية العامة للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين في المملكة وهذا هو دورنا .هذا هو دوركم؟ أحب أذكر الدكتور عمر السيف بأنه رئيس جمعية الثقافة والفنون وليس جمعية الثقافة والسجون”.