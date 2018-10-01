بالفيديو.. ملكة الجمال العراقية شيماء قاسم تعلق على تلقيها تهديدات بالقتل

أكدت ملكة جمال العراق والمذيعة بقناة “دجلة” شيماء قاسم، أن المشاهير ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها أصبحوا يتعرضون مؤخرًا لعمليات تصفية جسدية بدأت بطبيبة التجميل رفيف الياسري.

وكشفت شيماء – في مقابلة على قناة “العربية” ببرنامج “تفاعلكم”- أنها تلقت تهديدات بالقتل من قبل جيوش إلكترونية منظمة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إرسال رسائل تهديد لها على رقم مدير أعمالها بأنها ستكون الشخصية المستهدفة المرة القادمة بعد مقتل الموديل العراقية تارة فارس.

وشددت ملكة جمال العراق السابقة على أن تأخر نتائج التحقيقات أحد الأسباب الرئيسة في زيادة عمليات استهداف المشاهير، لافتة إلى أن الشرطة وعدت بإعلان نتائج الطب الشرعي خلال 10 أيام فقط من مقتل رفيف الياسري ولكن مرّ 55 يومًا حتى الآن دون إعلان أي نتائج.

وأضافت أن هناك تكتمًا رسميًا على نتائج التحقيقات، مشيرة إلى أن يوم الخميس أصبح بالنسبة للعراقيين “الخميس الدامي” لأنه يشهد دائمًا استهداف شخصية جديدة من المشاهير.

ولفتت إلى أنها انتقلت للعيش في عمان بالأردن للعمل في قناة “دجلة”، مشيرة إلى أنها لن تعود للعراق الا إذا استعاد القانون هيبته في الدولة وأن يتاح للمواطنين أبسط حقوقهم وهي ممارسة حياتهم اليومية دون خوف.