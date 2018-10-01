الفنانة السورية ميسون أبو أسعد تواصل تحضيراتها لـ”مفاجآت درامية” (فيديو)

أعربت الفنانة السورية ميسون أبو أسعد عن حبها العميق للعمل السينمائي.

وقالت لـ”إرم نيوز” على هامش العرض الخاص لفيلم “دمشق حلب” إن “الفنانين السوريين يجب أن يكونوا حاضرين في مثل هذه الفعاليات”.

وحول أعمالها الفنية للموسم المقبل، أوضحت أنها لم تزل في طور التحضيرات، غير أنها لم تفصح عنها مفضلة أن تبقى سرًا لغاية البدء بها.

وبالنسبة للأعمال المشتركة، أعلنت أبو أسعد أنها ليست مع الأعمال المستوردة، إلا في حال تم العمل عليها لتشبه روح مجتمعنا وطبيعة حياته.